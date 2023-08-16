هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي ضد إشبيليه في السوبر الأوروبي

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة إشبيليه الإسباني، في كأس السوبر الأوروبي.

ويلتقي الفريقان في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، على ملعب استاد جيورجيوس كاراسيكي، في نهائي البطولة الأوروبية.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي ضد إشبيليه على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كايل والكر - مانويل أكانجي - ناثان آك - جفارديول.

الوسط: بالمر - رودريجو - كوفاسيتش.

الهجوم: فيل فودين - جيرلش - إيرلينج هالاند.

إليكم اختيارات بيب جوارديولا لمواجهة إشبيلية في السوبر الأوروبي اليوم 📝#السيتي pic.twitter.com/yvqP9Sadnu — مانشستر سيتي (@Cityarabia) August 16, 2023

كان إشبيلية أول المتأهلين لبطولة السوبر الأوروبي 2023 بعد التتويج بلقب "يوروبا ليج" للمرة السابعة في تاريخه على حساب نظيره روما بركلات الجزاء بنتيجة 4-1.

ويشارك مانشستر سيتى الإنجليزي في المباراة بعدما توج بلقب دورى أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعدما تغلب على نظيره إنتر ميلان الإيطالى، بهدف دون مقابل.