تشكيل إشبيلية لمباراة السوبر الأوروبي ضد مانشستر سيتي

أعلن خوسيه لويس مينديليبار، المدير الفني لإشبيلية الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في مباراة السوبر الأوروبي.

ويلتقي الفريقان في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، على ملعب استاد جيورجيوس كاراسيكي، في نهائي البطولة الأوروبية.

وجاء تشكيل إشبيلية كالآتي:

المرمى: ياسين بونو

الدفاع: خيسوس نافاس – لويك باد – نيمانيا جوديلج – ماركوس أكونيا

الوسط: خوان جوردان – إيفان راكيتيتش – أوليفر توريس

الهجوم: لوكاس أوكامبوس – إريك لاميلا – يوسف النصيري

كان إشبيلية أول المتأهلين لبطولة السوبر الأوروبي 2023 بعد التتويج بلقب "يوروبا ليج" للمرة السابعة في تاريخه على حساب نظيره روما بركلات الجزاء بنتيجة 4-1.

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ويشارك مانشستر سيتى الإنجليزي في المباراة بعدما توج بلقب دورى أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعدما تغلب على نظيره إنتر ميلان الإيطالى، بهدف دون مقابل.

يذكر أن ريال مدريد حصد لقب بطولة كأس السوبر الأوروبي موسم 2022 بعد فوزه على نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني.