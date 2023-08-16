الخميس.. انطلاق النسخة الأولى من بطولة غرب آسيا لكرة الطائرة للمنتخبات تحت 19 عامًا

تنطلق بطولة غرب آسيا لكرة الطائرة للمنتخبات تحت 19 عامًا، في نسختها الأولى، غدًا الخميس، في محافظة جدة.

وتستمر البطولة حتى الخامس والعشرين من أغسطس الحالي، برعاية الدكتور خالد الزغيبي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

📆|| جــدول مــبـاريــات اليوم الأول #بطولة_غرب_آسيا_الأولى_للناشئين_بالسعودية

🏟| صالة وزارة الرياضة بجدة

🖥️|| المباريات منقولة مباشرة على القنوات الرياضية السعودية pic.twitter.com/xbxv8KsVBS — الاتحاد السعودي للكرة الطائرة (@ksavollyball) August 16, 2023

ويشارك في البطولة ثمان منتخبات، قسمت إلى مجموعتين، ضمت كل مجموعة أربعة منتخبات.

ووضعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الأولى بجانب منتخبات، قطر ولبنان والأردن.

فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات البحرين والإمارات والكويت وسوريا.

📸|| الاستعلام المبدئي للمنتخبـات المشاركة

#بطولة_غرب_آسيا_الأولى_للناشئين_بالسعودية 🇸🇦 📌|| التغطية المصورة على الرابط :https://t.co/1bOxr7pyjg pic.twitter.com/QTsDZn6qPa — الاتحاد السعودي للكرة الطائرة (@ksavollyball) August 16, 2023

ويخوض المنتخب السعودي مباراته الافتتاحية على صالة وزارة الرياضة بجدة أمام المنتخب القطري عند الساعة الـ 6 مساء.

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فيما يلتقي البحرين والكويت عند الساعة الـ 2 ظهرًا، و يلعب الاردن ولبنان عند الساعة الـ 4 عصرًا.

وتختتم المباريات بمواجهة الامارات وسوريا عند الـ 8 مساء.