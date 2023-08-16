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الخميس.. انطلاق النسخة الأولى من بطولة غرب آسيا لكرة الطائرة للمنتخبات تحت 19 عامًا

16 أغسطس 2023 · < 1 minutes

تنطلق بطولة غرب آسيا لكرة الطائرة للمنتخبات تحت 19 عامًا، في نسختها الأولى، غدًا الخميس، في محافظة جدة.

وتستمر البطولة حتى الخامس والعشرين من أغسطس الحالي، برعاية الدكتور خالد الزغيبي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

ويشارك في البطولة ثمان منتخبات، قسمت إلى مجموعتين، ضمت كل مجموعة أربعة منتخبات.

ووضعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الأولى بجانب منتخبات، قطر ولبنان والأردن.

فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات البحرين والإمارات والكويت وسوريا.

ويخوض المنتخب السعودي مباراته الافتتاحية على صالة وزارة الرياضة بجدة أمام المنتخب القطري عند الساعة الـ 6 مساء.

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فيما يلتقي البحرين والكويت عند الساعة الـ 2 ظهرًا، و يلعب الاردن ولبنان عند الساعة الـ 4 عصرًا.

وتختتم المباريات بمواجهة الامارات وسوريا عند الـ 8 مساء.