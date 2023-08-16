مبادرة لزراعة الأشجار من بوابة “أهداف” الهلال في دوري روشن

أطلق بنك الرياض مبادرة لزراعة الأشجار، بالتعاون مع نادي الهلال، حملت اسم "هدف الهلال.. شجرة لبكرة".

خير اليوم.. أمل بكرة 💙🌳 انطلاقًا من مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه استدامة البيئة، يطلق برنامج #بكرة من #بنك_الرياض مبادرة "هدف الهلال.. شجرة لبكرة" بالتعاون مع @alhilalSR بهدف زراعة 100 شجرة لكل هدف يحققه فريق الهلال في دوري روشن 2023 pic.twitter.com/taLLBIh4ek — بنك الرياض (@RiyadBank) August 16, 2023

وأعلن البنك عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، أن المبادرة تستهدف تحقيق استدامة البيئة، عبر زراعة 100 شجرة، لكل هدف يحقق "العالمي"، في دوري روشن 2023.

وأطلق المبادرة برنامج "بكرة" من بنك الرياض، بالتعاون مع العالمي.