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مبادرة لزراعة الأشجار من بوابة “أهداف” الهلال في دوري روشن

16 أغسطس 2023 · < 1 minutes
الهلال وبنك الرياض

أطلق بنك الرياض مبادرة لزراعة الأشجار، بالتعاون مع نادي الهلال، حملت اسم "هدف الهلال.. شجرة لبكرة".

وأعلن البنك عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، أن المبادرة تستهدف تحقيق استدامة البيئة، عبر زراعة 100 شجرة، لكل هدف يحقق "العالمي"، في دوري روشن 2023.

وأطلق المبادرة برنامج "بكرة" من بنك الرياض، بالتعاون مع العالمي.