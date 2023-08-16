“الثقافة” تدشّن منصة إعلامية رقمية بالتعاون مع “إم بي سي”

أعلنت وزارة الثقافة عن تدشين منصة إعلامية رقمية لإنتاج مقاطع الفيديو للمنصات الرقمية بالإضافة للمقالات والبودكاست والإنتاج الوثائقي، ضمن اتفاقية بين الوزارة ومجموعة "إم بي سي".

وأوضحت الوزارة أن محتوى المنصة "سيلامس اهتمامات وذائقة الأجيال الجديدة، وبما يوسّع نطاق وتطلعات وإمكانات شركات المحتوى المحليّة وربطها بشبكة تضم أبرز الكفاءات العالمية".

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تدشين فضائية ثقافية بالتعاون بين وزارة الثقافة ومجموعة “MBC”

وكان وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، قد وقع مع رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC الوليد البراهيم، اتفاقية لتشغيل وإدارة القناة الثقافية.

وأفادت وزارة الثقافة أن القناة ستحتفي بالثقافة السعودية عبر برامج متنوعة على مدار الساعة، بهدف ترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركز الثقل الثقافي إقليمياً، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في جوانبها الثقافية.