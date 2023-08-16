الهيئة العامة للإعلام تعلن ضوابط وشروط ترخيص “موثوق”

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، على حسابها الخاص، أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أعلنت عن تطوير الشروط والضوابط الخاصة بترخيص موثوق.

وجاء في البيان من ضوابط ترخيص موثوق، عدم الإضرار بسمعة الشركات أو المؤسسات أو الأفراد، وعدم استغلال الأطفال في الإعلانات.

الهيئة العامة للإعلام #المرئي_والمسموع

تعلن تطوير الشروط والضوابط الخاصة بترخيص #موثوق.

⬇️ pic.twitter.com/k7lePB3B6d — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) August 16, 2023

كما نص على عدم السماح لأي طرف آخر بالإعلان من خلال الحساب المسجل في الرخصة، أو خلو الإعلان من أي عنف أو عنصرية.

وكذلك خلو الإعلان من التحريض على ارتكاب الجرائم أو إثارة النعرات، وعدم عرض أو تسويق أي مادة إعلانية أو دعائية دون وجود انفاق مكتوب.

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