الأخبار المحلية

الهيئة العامة للإعلام تعلن ضوابط وشروط ترخيص “موثوق”

17 أغسطس 2023 · < 1 minutes

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، على حسابها الخاص، أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أعلنت عن تطوير الشروط والضوابط الخاصة بترخيص موثوق.

وجاء في البيان من ضوابط ترخيص موثوق، عدم الإضرار بسمعة الشركات أو المؤسسات أو الأفراد، وعدم استغلال الأطفال في الإعلانات.

كما نص على عدم السماح لأي طرف آخر بالإعلان من خلال الحساب المسجل في الرخصة، أو خلو الإعلان من أي عنف أو عنصرية.

وكذلك خلو الإعلان من التحريض على ارتكاب الجرائم أو إثارة النعرات، وعدم عرض أو تسويق أي مادة إعلانية أو دعائية دون وجود انفاق مكتوب.

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