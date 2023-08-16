مانشستر سيتي بطلاً لكأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه

توج مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح.

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله الوقت الأصلي من المباراة التي أقيمت على ملعب "جورجيوس كارايسكاكيس" فى اليونان.

سجل المغربي يوسف النصيري هدف إشبيلية في الدقيقة 25 من رأسية صاروخية سكنت شباك السيتي.

وأحرز بالمر هدف تعادل فريقه مانشستر سيتي في شباك إشبيلية عند الدقيقة 63.

لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، ويتم اللجوء لركلات الترجيح.

وابتسم الحظ لمانشستر سيتي، حيث أهدر جوديل لاعب إشبيلية الركلة الخامسة التي ارتطمت بالعارضة، ليتوج مانشستر سيتي باللقب الأول في تاريخه.