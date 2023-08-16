ملعب نيوكاسل يستضيف وديتين للأخضر قبل كأس الأمم الآسيوية

من المقرر أن يخوض منتخب المملكة لكرة القدم مباراتين وديتين على ملعب "سان جيمس بارك"، معقل فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الشهر المقبل، في إطار استعدادات المنتخب الأخضر للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الآسيوية.

ويواجه الأخضر نظيره الكوستاريكي يوم الجمعة 8 سبتمبر المقبل، قبل أن يلاقي منتخب كوريا الجنوبية بعدها بأربعة أيام، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني السابق لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بتولي القيادة الفنية لمنتخب المملكة، بعد استقالته مؤخراً من تدريب منتخب إيطاليا.

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وكان الفرنسي هيرفي رينار، استقال من منصبه كمدير فني للأخصر في مارس الماضي، قبل أن يتولى مسؤولية تدريب منتخب بلاده للسيدات.

وتصدر الأخضر عناوين الصحف خلال نهائيات كأس العالم الماضية، التي أقيمت في قطر عام 2022، عقب تغلبه في مباراته الأولى بالمونديال 2 / 1 على نظيره الأرجنتيني، الذي توج بالمونديال آنذاك.