كين: مستعد للضغوط من أجل الفوز بالبطولات مع بايرن ميونخ

أكد هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، إنه سيستمتع بما وصفه بالضغط الجديد، وتحدي الفوز بالبطولات في كل عام مع الفريق البافاري، مشيراً إلى أن نجاحه في ألمانيا قد يضعه ضمن المرشحين للفوز بالكرة الذهبية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن الاسبوع الحالي كان صعباً بالنسبة لقائد المنتخب الإنجليزي، وذلك بعد مغادرته ناديه توتنهام السبت الماضي، بصفقة بلغت 100 مليون جنيه إسترليني (127 مليون دولار) والتي قد تصل بالإضافات إلى 120 مليون جنيه إسترليني.

وظهر كين للمرة الأولى بقميص بايرن ميونخ في نفس اليوم في نهائي كأس السوبر الألماني، لكن انتظاره لتحقيق لقب سيتواصل مجددا بعد الخسارة صفر / 3 أمام لايبزج على ملعب "أليانز أرينا".

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وقال كين في تصريحات لقناة "سكاي سبورتس": "الكثير من الناس يتحدثون عن الفوز بالألقاب ولماذا أتيت إلى هنا، لكن في النهاية كان ذلك من أجل التطور".

وأضاف: "لدي نوع جديد من الضغط وهو الفوز بالألقاب كل عام، والوصول بعيدا في دوري أبطال أوروبا ،وأحاول أن أكون على قدر ذلك"، متابعاً: "أعتقد أنه في حال الفوز بالمباريات والبطولات ودوري أبطال أوروبا، وكنت أنا مهاجم الفريق، فهذا يعني أنني من يسجل الأهداف وهذا يزيد من فرصي في الفوز بالمزيد من الألقاب الفردية".

وأردف: "لدينا موسم طويل أمامنا والكثير من الضغط أمام بايرن من أجل الفوز بالدوري والوصول بعيدا في دوري الأبطال، هذا ما يجعلني متحمسا لذلك التحدي".