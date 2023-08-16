الزمالك المصري يرفض بيع زيزو للشباب

رد نادي الزمالك المصري، الأربعاء، على عرض نادي الشباب، للتعاقد مع أحمد سيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم.

وكان نادي الشباب قد أرسل عرضًا رسميًا إلى الزمالك، للتعاقد مع أحمد زيزو، في صفقة بيع نهائي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد نادي الزمالك، أنه يرفض فكرة التفريط في خدمات أحمد سيد زيزو، هذا الصيف.

وأوضح الزمالك، أن والد زيزو طلب الموافقة على احتراف نجله إلا أن أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، أخطره برفض الأمر.

وأشار النادي المصري إلى تمسكه باستمرار اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة، كما نفى ما تردد حول موافقة النادي على بيع اللاعب مقابل 6 ملايين دولار.

وانضم زيزو لصفوف الزمالك في يناير عام 2019، وينتهي تعاقده مع الفارس الأبيض بنهاية موسم 2025.

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وشارك زيزو مع الزمالك في 200 مباراة، سجل خلالها 65 هدفًا، وصنع 53 أخرين لزملائه.

ونجح الجناح الدولي المصري في التتويج مع الزمالك بالدوري المصري (مرتين)، وكأس مصر (مرتين)، وكأس الكونفدرالية وكأس السوبر الإفريقي والسوبر المصري.