مواجهتان في الدوري.. مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الخميس إقامة مباريات عدة، سواء على المستوى المحلي في الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن للمحترفين)، أو في الدوريات العربية.

وتنطلق اليوم مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين بإقامة مواجهتين.

وكانت الجولة الافتتاحية من المسابقة انتهت يوم الإثنين الماضي، علمًا بأن الاتحاد يتصدر جدول الترتيب بفارق الأهداف.

مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الدوري السعودي

الساعة 06:00 مساءً.. ضمك والرياض.. عبر قناة SSC HD.

الساعة 09:00 مساءً.. الخليج والأهلي.. عبر قناة SSC HD.

الدوري القطري

الساعة 06:30 مساءً.. قطر والغراقة.

الساعة 08:30 مساءً.. المرخية والريان.

الدوري الأردني

الساعة 07:00 مساءً.. الأهلي وسحاب.. عبر قناة Jordan Sport HD.

الساعة 09:30 مساءً.. الجليل وشباب العقبة.. عبر قناة Jordan Sport HD.