“نزاهة”: توجيه تهم الرشوة والفساد وغسل أموال لـ107 شخصًا في عدة جهات حكومية

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أنها باشرت خلال شهر محرم 1445هـ، اختصاصاتها ومهامها خلال شهر محرم 1445هـ، حيث شملت عمل 2442 جولة رقابية والتحقيق مع 260 مشتبهًا فيه من ضمنهم موظفون من وزارات الدفاع، الصحة، الداخلية، الشؤون البلدية والقروية،والتعليم والإسكان.

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وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، إنه وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية تم إيقاف 107 متهمين لتورطهم في تهم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، والتزوير، منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة، مشيرة إلى أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء.

ودعت هيئة الرقابة، إلى المساهمة في حماية المال العام والحفاظ عليه، من خلال الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية:

- الهاتف المجاني: 980.

- البريد الإلكتروني: [email protected]

- الفاكس: 0114420057

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