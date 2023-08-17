إنجاز جوارديولا ونحس هالاند.. 10 أرقام مثيرة من السوبر الأوروبي

حقق مانشستر سيتي ومدربه بيب جوارديولا عدة أرقام مميزة بعد التتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي لأول مرة في تاريخ الفريق على حساب إشبيلية.

وتوج مانشستر سيتي باللقب القاري بعد الفوز على إشبيلية بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقت الأصلي من المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء في اليونان بالتعادل بهدف لمثله.

وجاء تتويج مانشستر سيتي بأول ألقابه في كأس السوبر الأوروبي بعد أشهر قليلة من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى أيضًا.

وبينما حقق جوارديولا أرقامًا مميزة، واصل إيرلينج هالاند صيامه عن التهديف في المباريات النهائية التي خاضها مع مانشستر سيتي.

في المقابل، تكبد إشبيلية رقمًا سلبيًا جديدًا بعدما استمر فشله في الفوز باللقب للمرة السادسة على التوالي.

10 أرقام من تتويج مانشستر سيتي بلقب كأس السوبر الأوروبي

- بيب جوارديولا يعادل رقم كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، كأكثر مدرب حصدًا للقب كأس السوبر الأوروبي برصيد 4 ألقاب.

- بيب جوارديولا هو أول مدرب يفوز بكأس السوبر الأوروبي مع 3 فرق مختلفة، برشلونة، وبايرن ميونيخ، ومانشستر سيتي.

- 10 من أصل آخر 11 لقبًا في كأس السوبر الأوروبي ذهبت إلى بطل دوري أبطال أوروبا على حساب بطل الدوري الأوروبي، الاستثناء الوحيد كان تتويج أتلتيكو مدريد على حساب ريال مدريد في 2018.

- إنجلترا تصبح ثاني أكثر دولة توجت فرقها بلقب كأس السوبر الأوروبي برصيد 10 ألقاب، متفوقًا على إيطاليا بـ9 ألقاب، علمًا بأن الفرق الإسبانية هي الأكثر تتويجًا بـ16 لقبًا.

- إشبيلية هو أكثر فريق خسارة للقب كأس السوبر الأوروبي، إذ تلقى 6 هزائم أعوام 2007، و2014، و2015، و2016، و2020، و2023.

- إيرلينج هالاند لم يسجل أي أهداف في المباريات النهائية الخمس التي لعبها بقميص مانشستر سيتي.

- كول بالمر هو ثاني أصغر الهدافين في نهائي كأس السوبر الأوروبي منذ جمع بيانات البطولة في 2006، بعمر 21 عامًا و102 يوم، بعد ماركو أسينسيو، الذي سجل بعمر 20 عامًا و201 يوم في عام 2016.

- كول بالمر هو ثاني لاعب يسجل في درع المجتمع وكأس السوبر الأوروبي في نفس العام، بعد مايكل أوين في 2001.

- جوليان ألفاريز توج بـ13 لقبًا مختلفًا بعد 196 مباراة لعبها على المستوى الاحترافي بين ريفر بليت ومانشستر سيتي والمنتخب الأرجنتيني، بمعدل لقب كل 15 مباراة.

- يوسف النصيري هو ثاني لاعب مغربي يسجل هدفًا في كأس السوبر الأوروبي، بعد حكيم زياش في نسخة 2021 ضد فياريال.