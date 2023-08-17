10 ملايين دولار تؤجل انضمام لابورت إلى النصر

تأجل انضمام إيمريك لابورت، مدافع مانشستر سيتي، إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لأسباب مالية.

وقدمت إدارة شركة نادي النصر عرضًا رسميًا إلى مانشستر سيتي خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل شراء لابورت، 29 عامًا.

وذكرت صحيفة "الرياضية" اليوم الخميس أن العرض الذي قدمه النصر لضم المدافع تبلغ قيمته 20 مليون دولار، لكن النادي الإنجليزي يطلب 30 مليونًا من أجل الموافقة على رحيل اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن النصر يسعى لحسم الصفقة قبل نهاية الأسبوع الجاري، إذ ما زالت المفاوضات مستمرة مع اللاعب.

ويقدم النصر للابورت عرضًا براتب 45 مليون دولار في عقد يمتد لـ 3 أعوام، بواقع 15 مليون دولار سنويًا.

ويعاني لابورت من قلة مشاركاته مع مانشستر سيتي، حيث خاض 12 مباراة فقط في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي، كما دخل بديلًا في وقت متأخر خلال مباراة بيرنلي ضمن الجولة الأولى من الموسم الجديد.

ويدرك لابورت أن فرصته في اللعب بشكل أساسي مع مانشستر سيتي في الموسم الجديد تبدو صعبة، خصوصًا بعد انضمام يوشكو جفارديول في صفقة ضخمة تكلفت 90 مليون يورو.

ويتبقى عامان في عقد لابورت مع مانشستر سيتي.

وكان لابورت انضم إلى مانشستر سيتي قادمًا من أتلتيك بيلباو في يناير 2018، وأصبح عنصرًا أساسيًا في الفريق، وتوج مع الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 5 مرات، ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية 3 مرات، إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وكأس السوبر الأوروبي لهذا الموسم.