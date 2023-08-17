تنبيهات من “التعليم” للمبتعثين عند التنقل خارج المملكة

أوضحت وزارة التعليم، ممثلة في مركز خدمات الابتعاث، مجموعة من التنبيهات الهامة للمبتعثين، عند الحاجة للتنقل في بلد الابتعاث؛ مشيرة إلى ما يجب الحرص عليه وما ينبغي تجنبه.

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وأوضح مركز خدمات الابتعاث، أنه عند حاجة المبتعث للتنقل؛ عليه أن يحرص على "استخدام المواصلات العامة مثل: (الحافلات- المترو- القطارات)، واستخدام التطبيقات المعتمدة للتنقل".

ودعا المركز -وفق إنفوجراف على حسابه على "إكس"- إلى "تجنب حمل الأموال النقدية بمبالغ كبيرة"، وأيضًا "تجنب ارتداء الملابس الملفتة للنظر والماركات الشهيرة أو المجوهرات الثمينة"، و"تفادي الخروج في أوقات متأخرة".

وللتواصل، أوضح المركز أنه يسعد باستقبال الاستفسارات عبر "tawasul.moe.gov.sa"، و"safeer2.moe.gov.sa"، و"@5sc_care @Ssc_moe_sa"، وهاتفيًّا على (920011033)، و(920011033).