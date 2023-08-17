غرفة الرياض تنظم ورشة عمل للتعريف بآليات المحتوى المحلي

نظمت غرفة الرياض ممثلة بلجنة السياحة، بالتعاون مع هيئة المحتوى والمشتريات الحكومية، أمس الأول، ورشة عمل عن آليات المحتوى المحلي.

واستهدفت الورشة، التعريف بمفهوم المحتوى المحلي، وتسليط الضوء على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحلية، بالإضافة إلى الشركات المدرجة في السوق المالية بالأعمال والمشتريات.

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كما تناولت الورشة، التعريف بأهداف اللائحة المتمثلة في وضع قواعد وإجراءات وتحديد آليات تفضيل المحتوى المحلي، وآلية التفضيل السعري، وآلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي، وآلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، بالإضافة إلى القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية والإسهام في تمكين المنتجات والمصانع الوطنية.

من جانبه، أوضح النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، رئيس لجنة السياحة بغرفة الرياض نايف الراجحي، أن آليات المحتوى المحلي تشكل رافدًا مهمًا للقطاع الخاص، إضافة إلى إسهامها في تعزيز المحتوى المحلي مما ينعكس على نمو المنتجات الوطنية من السلع والخدمات، مؤكدًا أن تنظيم الورشة يأتي في إطار تعظيم دور منشآت قطاع الأعمال، للاستفادة من فرص المحتوى المحلي.

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