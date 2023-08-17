بعد انتقاله للهلال.. برشلونة يوضح سبب فشل صفقة نيمار

كشف ديكو، المدير الرياضي الجديد لبرشلونة، السبب وراء فشل عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم نيمار بالعودة إلى برشلونة هذا الصيف، بعدما خرج اللاعب من حسابات مدربه لويس إنريكي.

لكن الهلال نجح في التعاقد مع نيمار، إذ أعلن عن الصفقة بشكل رسمي أول أمس الثلاثاء، بعقد لمدة يومين.

ولم يعلن الهلال عن قيمة الراتب الذي سيحصل عليه نيمار، لكن تقارير صحفية عدة أشارت إلى تقاضيه 100 مليون يورو في الموسم الواحد.

وقال ديكو، في تصريحات لشبكة "جلوبو سبورت" البرازيلي، "كان من المستحيل أن ينضم نيمار إلى برشلونة، نعرف جميعا أننا في موقف اقتصادي متأزم".

وأضاف ديكو "برشلونة كان يحتاج للتوصل لاتفاق مالي مع باريس سان جيرمان أو الهلال، وهذا أمر صعب إذا نظرنا إلى الوضع المالي للنادي".

وعين برشلونة ديكو في منصب المدير الرياضي أمس الأربعاء.

وتجدر الإشارة إلى أن نيمار لعب لبرشلونة خلال الفترة من 2013 حتى 2017، إذ انتقل بعدها إلى باريس سان جيرمان في صفقة تاريخية، هي الأغلى حتى الآن (222 مليون يورو).

كان نيمار دا سيلفا عبر عن سعادته بالانتقال لصفوف الزعيم، واصفًا البرتغالي كرستيانو رونالدو مهاجم النصر، برائد التغيير في الدوري السعودي.

وقال نيمار، في حواره مع الحساب الرسمي للهلال على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا)، "أنا متحمس وسعيد جدا للانضمام إلى بطولة جديدة، هي تجربة جديدة وخبرة جديدة وبالطبع أود كتابة التاريخ".

وأضاف "التنافسية أمر هام لهذا السبب انضممت للبطولة، كرستيانو رونالدو بدأ هذا كله وكان الجميع يصفونه بالمجنون والآن ترى البطولة تنمو أكثر فأكثر".