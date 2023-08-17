الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يلتقي توتنهام.. وسيتي ضد نيوكاسل

يحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على توتنهام بعد غدٍ السبت في قمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ورحل هاري كين عن صفوف توتنهام بعد 13 عامًا قضاها في صفوف الفريق اللندني، إلى صفوف بايرن ميونيخ، فيما ذكرت تقارير أن توتنهام سيكون عليه تقبل حقيقة رحيل لاعب آخر، مع اقتراب لاعب الوسط الدنماركي إيميل هويبرج من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد.

وتعاقد توتنهام هذا الصيف مع لاعب وسط ليستر جيمس ماديسون، والذي تألق في أول ظهور رسمي له مع الفريق بعد صنعه هدفين في المباراة التي تعادل فيها الفريق 2-2 مع برينتفورد يوم الأحد الماضي، حيث قدم الفريق أداء جيدا قياسا إلى الغيابات في صفوفه ورحيل كين المؤثر.

ورغم فوز مانشستر يونايتد في الجولة الأولى على وولفرهامبتون 1 - صفر، إلا أن الفريق واجه صعوبات عديدة في تلك المباراة، ولم ينقذه سوى هدف مدافعه الفرنسي رافاييل فاران.

وعلى نفس منوال توتنهام، تحوم بعض الشكوك حول مصير لاعب آخر في مانشستر يونايتد وهو المدافع هاري ماجواير، بعد فشل عملية انتقاله إلى وست هام يونايتد.

من جانبه، يسعى مانشستر سيتي إلى استثمار فوزه بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، من أجل تحقيق فوز مهم على أحد المنافسين المتوقعين في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، وهو فريق نيوكاسل، في المباراة المقرر إقامتها السبت المقبل.

وفاز مانشستر سيتي بلقب كأس السوبر الأوروبي بعدما تغلب على إشبيلية 5 - 4 بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة التي أقيمت في اليونان بالتعادل 1 - 1.

وسيكون على مانشستر سيتي مواصلة مشواره بدون قائده البلجيكي ونجمه كيفن دي بروين، والذي تعرض للإصابة في مباراة الجولة الأولى أمام بيرنلي، حيث أكد مدربه بيب جوارديولا غياب اللاعب لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أشهر.

وفاز سيتي على بيرنلي 3 - صفر في الجولة الأولى، ويسعى للاحتفاظ باللقب للموسم الرابع على التوالي في إنجاز لم يحدث من قبل، لكنه سيصطدم في الجولة الثانية بعقبة نيوكاسل المتطور.

وتألق نيوكاسل في الجولة الأولى وحقق فوزا كبيرا على أستون فيلا 5 - 1، مقدما بداية رائعة للموسم تحت قيادة مدربه إيدي هاو، وتعاقداته الجديدة مثل الإيطالي ساندرو تونالي الذي لعب دورا كبيرا في الفوز والجناح هارفي بارنز.

وكان الموسم الماضي قد شهد مواجهة مثيرة بين الفريقين في ملعب "سانت جيمس بارك" حيث انتهت بالتعادل 3 - 3، قبل أن ينجح سيتي في الفوز بمباراة الدور الثاني.

أرسنال يسعى لمواصلة الانتصارات

بدوره يسعى أرسنال إلى مواصلة الانتصارات عندما يلتقي كريستال بالاس، يوم الإثنين، حينما يحل ضيفا عليه في ملعب "سلهرست بارك".

وفاز أرسنال على نوتنجهام فورست 2 - 1 في الجولة الأولى، لكنه تلقى أنباء سيئة بعد تعرض مدافعه الهولندي يورين تيمبر، المنضم هذا الموسم من أياكس، لقطع في الرباط الصليبي حيث سيغيب حتى نهاية الموسم في ضربة موجعة للفريق اللندني، الذي يسعى للمنافسة بقوة على لقب الدوري ولعب الأدوار الرئيسية في دوري أبطال أوروبا الذي عاد إليه بعد غياب طويل.

على الجانب الآخر، نجح كريستال بالاس في الفوز في مباراته الأولى بالموسم على حساب مضيفه شيفيلد يونايتد الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد تعادلهما في الجولة الأولى، يسعى ليفربول وتشيلسي إلى تحقيق الفوز الأول هذا الموسم، حينما يستضيف الأول فريق بورنموث على ملعب "أنفيلد"، فيما يحل الثاني ضيفا على ويستهام في الملعب الأولمبي بلندن.

وتفتتح مباريات الجولة، يوم الجمعة، بمواجهة تجمع بين نوتنجهام فورست وضيفه شيفيلد يونايتد.

وتأجلت مباراة لوتون تاون وضيفه بيرنلي، وهما الفريقان الصاعدان هذا الموسم، وذلك بسبب عملية التطوير في ملعب لوتون والتي تأخرت حتى الآن في محاولة لتطبيق معايير رابطة الدوري الإنجليزي.

وفي باقي المباريات، يستضيف فولهام نظيره برينتفورد في ديربي "غرب لندن"، فيما يحل برايتون ضيفا على وولفرهامبتون، ويسعى أستون فيلا لتناسي هزيمته القاسية أمام نيوكاسل في الجولة الأولى 1 -5، حينما يستضيف إيفرتون الذي خسر صفر - 1 أمام فولهام في الجولة ذاتها.