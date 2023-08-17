بدء التسجيل بـ”موهوب” للمنافسة بـ19 أولمبيادًا دوليًا

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع "موهبة"، بالشراكة مع وزارة التعليم، عن بدء التسجيل في مسابقة موهوب، التي تستمر حتى تاريخ 25 سبتمبر المقبل.

تستهدف المسابقة طلبة التعليم العام، لتأهيلهم للمشاركة بـ19 أولمبيادًا إقليميًا ودوليًا، من خلال اكتشاف الطلبة المتميزين في العلوم والرياضيات والفلك والفضاء.

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وقالت المؤسسة إن المسابقة تهدف إلى اكتشاف الطلبة من الصف السادس الابتدائي إلى الصف الثاني ثانوي، المتميزين في العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والفلك والفضاء، وإلحاقهم بالبرامج التدريبية المتخصصة، لتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات والأولمبيادات الدولية.

واتشطرت المؤسسة للمشاركة في مسابقات الأولمبيادات الدولية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يجتاز الاختبارات المرحلية التي تؤهله للاستمرار في التدريب ضمن المراحل المتقدمة في التدريب، لرفع اسم المملكة في المسابقات الدولية، وتعزيز الثقة في القدرة الوطنية على المنافسة العالمية.

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