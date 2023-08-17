فنزويلا ترفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى فلسطين

رحبت فلسطين اليوم الخميس بقرار فنزويلا رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى دولة فلسطين من مكتب تمثيل إلى مستوى سفارة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتبرين الفلسطينية، إن قرار فنزويلا، يعد ترجمة لاعترافها بدولة فلسطين عام 2009، وتأكيداً على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وعلى موقف فنزويلا الداعم والثابت لدولة فلسطين ولحقوق الشعب الفلسطيني على المستويات كافة.

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وعبرت الوزارة باسم دولة فلسطين عن امتنانها وشكرها للجمهورية الفنزويلية على "دعمها اللامحدود للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ولهذا القرار الشجاع الذي يساهم في تجسيد دولة فلسطين على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية"، وذلك في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولات تهميش وتصفية، وما يتعرض له شعبنا من انتهاكات واضطهاد وظلم تاريخي، جراء استمرار الاحتلال الذي طال أمده.

العلاقات الفلسطينية الفنزويلية

يشار إلى أن فنزويلا، بدأت تمثيلها الدبلوماسي في فلسطين عام 2005 بافتتاح قنصلية عامة لها في رام الله.

وفي عام 2006م قامت فنزويلا بتسمية أول ممثل لجمهورية فنزويلا البوليفارية ومنذ ذلك الوقت تعاقب مجموعة من الدبلوماسيين الفنزويليون على تمثيل الجمهورية في فلسطين.

وفي عام 2009م بعد عدوان الاحتلا الإسرائيلي على قطاع غزة، قطعت فنزويلا جميع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل وطردت السفير الإسرائيلي وجميع الطاقم الدبلوماسي من العاصمة الفنزويلية كراكاس.