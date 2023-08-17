محافظ الطائف يدشن 8 مبانٍ تعليمية بتكلفة تجاوز 100 مليون ريال

دشّن الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، اليوم الخميس، 8 مبانٍ تعليمية جديدة ستفيد منها أكثر من 5500 طالب وطالبة في مدارس المحافظة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 100 مليون ريال.

وخلال الافتتاح، شاهد محافظ الطائف عرضًا مرئيًا حول المشروعات التعليمية المنفذة، كما استمع إلى كلمة من مدير عام التعليم بالمحافظة، حول المشاريع المنفذة، وقيمتها، ومدة تنفيذها ودورها.

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وأكد الغامدي أن هذه المشاريع تأتي انعكاسًا لنجاح الخطة الإستراتيجية لوزارة التعليم في خفض نسبة المباني المستأجرة في التعليم، وتوفير البيئة المدرسية الجاذبة، كما تُسهم في رفع نسبة المباني التعليمية النموذجية المستوفية لمعايير وأنظمة تنفيذ المشاريع التعليمية الجديدة، وفق أحدث التصاميم المعمارية؛ التي توفر بيئة تعليمية آمنة وجاذبة لمنسوبي المدارس.

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