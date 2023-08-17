“إيكواس”: استعادة النظام الدستوري في النيجر بكل الوسائل الممكنة

قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، اليوم الخميس، إنه من الوارد حدوث تدخل عسكري وشيك في النيجر، التي شهدت انقلابًا عسكريًا قبل أسابيع أطاح بالرئيس محمد بازوم.

اقرأ أيضًا.. أمير عبداللهيان يصل إلى مقر وزارة الخارجية بالرياض

وأكد مفوض السلام والأمن في "إيكواس"، أن النظام الدستوري في النيجر ستتم استعادته "بكل الوسائل المتاحة".

وبدأ قادة جيوش المجموعة، الخميس، اجتماعا يستمر يومين لمناقشة ردهم على الانقلاب الذي شهدته النيجر في 26 يوليو، بما في ذلك تفاصيل القوة الاحتياطية التي قرر التكتل حشدها من أجل تدخل محتمل.

كما أوضح المفوض: "ما زلنا نعطي فرصة للدبلوماسية"، لكنه أكد أيضًا أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.

وقال إن المجلس العسكري في النيجر "يتظاهر بأنه مستعد للمحادثات ويسعى لأسباب لتبرير الانقلاب"، مشددا على أنه "إذا فشلت جميع الحلول في النيجر فإن قوة إيكواس جاهزة للرد".