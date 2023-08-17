الولايات المتحدة ترحب بدعم المملكة لليمن في التخفيف من معاناته

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس بإعلان المملكة العربية السعودية مؤخراً عن تقديم دعم ميزانية بقيمة 1,2 مليار دولار للحكومة اليمنية، مما سيساعد في التخفيف من عواقب الوضع الاقتصادي الحاصل هناك.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الترحيب جاء خلال إحاطة مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة الأمريكية ليندا غرينفيلد، لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن.

اقرأ أيضًا: المبعوث الأممي إلى اليمن: يجب وقف الخطاب التصعيدي ودعم مساعي الهدنة

وسلطت المندوبة الأمريكية الضوء على نجاح عملية تفريغ مخزن ناقلة النفط "صافر" التي قادتها الأمم المتحدة، وأنه تم نقل كامل كمية النفط من الناقلة المتداعية إلى ناقلة جديدة اسمها "اليمن".

وأكدت المندوبة الأمريكية أن عملية تفريغ خزان "صافر" مثلت نموذجًا مثاليًا عن التعاون الدولي وما يمكن تحقيقه بالعمل معا لتلبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن.

المملكة تخصص 1.2 مليار لدعم اليمن

وكانت المملكة أعلنت على لسان مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالعزيز الواصل، أن الرياض خصصت نحو 1.2 مليار دولار لدعم اليمن.

وتابع "الواصل"، أنّ المملكة أودعت مليار دولار كوديعة في البنك المركزي اليمني.

اقرأ أيضًا: مندوب المملكة الأممي: خصصنا 1.2 مليار دولار لدعم اليمن