‎وفد رفيع من منظمة التعاون الإسلامي يزور الصين

زار وفد رفيع المستوى من الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الخميس الصين، وكان في استقباله دينغ لي، نائب وزير خارجية الصين الشعبية.

وترأس الوفد الذي يزور الصين بناء على دعوة من بكين السفير ضياء الدين بامخرمة، سفير جمهورية جيبوتي ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي. وضم الوفد مندوبين دائمين وممثلين عن 25 دولة عضو بمنظمة التعاون الاسلامي بما في ذلك رئاسة القمة الإسلامية (المملكة العربية السعودية) ورئاسة مجلس وزراء الخارجية (موريتانيا).

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شمل الوفد مسؤولين من الأمانة العامة برئاسة السفير يوسف بن محمد الضبيعي، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية.

بحث العلاقات الثنائية

تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء والصين. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك وضع المجتمع المسلم في الصين.

وفي ذات الإطار، التقى الوفد بمعالي نائب وزير دائرة جبهة العمل الموحدة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، حيث تطرق اللقاء إلى الشراكة الاستراتيجية بين المنظمة ودولها الأعضاء وجمهورية الصين الشعبية في المجالات المختلفة لا سيما مجالي الصحة والتعليم

ومن المقرر أن يزور وفد منظمة التعاون الإسلامي منطقة شينغ جيانغ للوقوف على أوضاع المجتمع المسلم هناك.