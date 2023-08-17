ألمانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على قادة الانقلاب في النيجر

دعت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الخميس دول الاتّحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على قادة الانقلاب العسكري في النيجر، بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم في يوليو الماضي.

وقالت الوزارة في منشور على منصّة "إكس" (تويتر سابقاً) إنّه "بعد تعليق التعاون التنموي والأمني، نريد الآن في الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الانقلابيين".

اجتماع الإيكواس

تزامنًا مع الدعوة الإلمانية لفرض عقوبات على النيجر، لوح رؤساء الأركان في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس" باستخدام التدخل العسكري في النيجر لإعادة النظام الدستوري للبلاد بعد الانقلاب.

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ويجتمع قادة جيوش الإيكواس في العاصمة الغانية أكرا لتنسيق تدخل محتمل في النيجر يهدف إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد بعد إطاحة انقلابيين بالرئيس النيجري المنتخب محمد بازوم.