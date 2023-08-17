الهند تؤكد عدم دعوة أوكرانيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين

نفت الهند اليوم الخميس الأنباء التي تفيد بدعوة الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي إلى قمة مجموعة العشرين المقررة يومي التاسع والعاشر من سبتمبر المقبل في العاصمة الهندية نيودلهي.

وأكدت الهند التي تستضيف قمة مجموعة العشرين، أنها لم تدع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى القمة.

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ودعت الهند التي تتخذ موقفا محايدا من الحرب في أوكرانيا، بنجلاديش ومصر وموريشيوس وهولندا ونيجيريا وعمان وسنغافورة وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة إلى جانب ممثلي مجموعة العشرين.

أوكرانيا تسعى لحضور القمة

وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية كشفت في وقت سابق اليوم، أنها تسعى إلى الحصول على دعوة لحضور قمة مجموعة العشرين في الهند خلال شهر سبتمبر المقبل.

وفي قمة العام الماضي التي عقدت في جزيرة بالي الإندونيسية، كانت أوكرانيا على قمة الأجندة. وظهر زيلينسكي عبر خاصية الفيديو وقدم خطة السلام الخاصة به المؤلفة من عشر نقاط هناك للمرة الأولى.