“عبد اللهيان” في توقيعه على سجل زيارته للمملكة: نتطلع لتعزيز العلاقات بين الرياض وطهران

وقع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على سجل زيارته للمملكة، معبراً في توقيعه عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، قد استقبل في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية إيران، في زيارته الأولى للمملكة.

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وفي بداية الاستقبال، رحب وزير الخارجية، بوزير الخارجية الإيراني في زيارته الأولى للعاصمة الرياض.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات ثنائية، استعرضا خلالها العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

#الرياض | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يستقبل معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان pic.twitter.com/AxH0e3zlG5 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) August 17, 2023

وبحث الجانبان أوجه تكثيف اللقاءات التشاورية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، بما يحقق المزيد من الآفاق الإيجابية، ويخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

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وكان وزير خارجية إيران أمير عبداللهيان، قد أعلن اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور المملكة قريبًا.

بدوره، رحب الأمير فيصل بن فرحان، باستقبال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في السعودية.

ووصل وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان، اليوم الخميس، إلى مقر وزارة الخارجية في الرياض، للقاء وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وبحث الجانبان عددًا من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وتعد زيارة "عبداللهيان" إلى المملكة الأولى من نوعها بعد اتفاق البلدين في بكين، وسيباشر السفير الإيراني مهامه في الرياض كنتيجة لهذه الزيارة.