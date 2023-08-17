الداخلية تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برنامج تدريب الطيران المسيّر

احتفل برنامج تطوير وزارة الداخلية وكلية الملك فهد الأمنية وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) اليوم الخميس، بتخريج الدفعة الأولى من برنامج تدريب الطيران المسيّر "الدرونز".

وشارك في الاحتفالية مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية المهندس نبيل بن خالد الدبل، ونائب الرئيس للشؤون الحكومية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية سليمان الثنيان، ومدير عام أكاديمية كاوست البروفيسور سلطان البركاتي.

مراحل التدريب

أنهى الخريجون في الدفعة الأولى من برنامج تدريب الطيران المسيّر "الدرونز" خطة التدريب المكونة من مرحلتين.

وتتضمن المرحلة الأولى، الدورة الاحترافية لتهيئة طيارين محترفين ومتمكنين من الحصول على الرخصة الدولية لطيران الدرونز، ثم المرحلة الثانية التي تشمل 4 دورات تخصصية تتمثل في الأمن والمراقبة، والتصوير الجوي بالفيديو، وفحص الهيكل، والمسح ورسم الخرائط، بما يسهم في رفع كفاءتهم ومهارتهم وينعكس على جودة الأعمال المنوطة بهم.

وزارة الداخلية ممثلة ببرنامج تطوير الوزارة و #كلية_الملك_فهد_الأمنية تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من برنامج تدريب الطيران المسيّر "الدرونز" بالتعاون مع "كاوست". pic.twitter.com/Bin56P106b — كلية الملك فهد الأمنية (@KSA_KFSC) August 17, 2023

يشار إلى أن هذا التعاون بين برنامج تطوير وزارة الداخلية وكلية الملك فهد الأمنية مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) خطوة فعّالة لاستثمار الكفاءات وتمكين رأس المال البشري بما يُحقق الأهداف الاستراتيجية للمنظومة ويخدم جميع قطاعات الوزارة.

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