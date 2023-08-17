الكرملين: بوتين ورئيسي بحثا إمكانية انضمام إيران لعضوية “بريكس”

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي.

وذكرت وكالة "تاس" نقلا عن "الكرملين" أنّ الجانبين بحثا إمكانية انضمام إيران لعضوية مجموعة بريكس.

وعبر بوتين عن مواساته لرئيس إيران فيما يتعلق بالعمل الإرهابي في مسجد مدينة شيراز في 13 أغسطس.

استمرار الاتصالات على المستوى الشخصي

وأكد بوتين ورئيسي استمرار الاتصالات على المستوى الشخصي.

ويتواصل التعاون في مجالات عدة بين الجانبين، وأعلن البيت الأبيض مؤخرا أن إيران وروسيا "توسعان تعاونهما العسكري غير المسبوق"، مشيراً خصوصاً إلى نية موسكو الحصول على مسيرات إيرانية أكثر تطوراً.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستعلن عقوبات جديدة "في الأيام المقبلة" على كيانات وأفراد ضالعين في التعاون بين البلدين.

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