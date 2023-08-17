رئيس الوزراء البريطاني يشيد بجهود المملكة وحرصها على التوصل لحل للأزمة الأوكرانية

عبّر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، عن تقديره لدور السعودية المؤثر في المساهمة بالتوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية عبر مبادرة اجتماع مستشاري الأمن الوطني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الخميس.

من جهته، أكد ولي العهد حرص المملكة على بذل الجهود لما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار ويدفع بحلٍ سياسي للأزمة الأوكرانية - الروسية.

العلاقات السعودية البريطانية

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزه وتطويره في المجالات كافة.

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ولي العهد يستعرض هاتفياً مع رئيس الوزراء البريطاني أوجه التعاون بين البلدين وسبل تعزيزه في المجالات كافة