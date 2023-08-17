المرور: ضبط 2163 مركبة تقف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة

وأكّدت في تغريدة عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، ضبط 2163 مركبة في جميع مناطق المملكة قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة ⁧#المرور_السعودي⁩ pic.twitter.com/PZDEcv0kln — المرور السعودي (@eMoroor) August 17, 2023