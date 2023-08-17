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المرور: ضبط 2163 مركبة تقف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة

17 أغسطس 2023 · < 1 minutes
المرور السعودي
المرور السعودي

أعلنت الإدارة العامة للمرور، الخميس، تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقّفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكّدت في تغريدة عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، ضبط 2163 مركبة في جميع مناطق المملكة قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأهابت بالجميع ضرورة التعاون والتقيّد بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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