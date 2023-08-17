أكثر من 280 ألف طالب ينتظمون في الدراسة بعسير الأحد المقبل

ينتظم أكثر من 280 ألف طالب وطالبة في أكثر من 1200 مدرسة بمنطقة عسير، الأحد المقبل، مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1445 هجريًا، بعد انتهاء الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب.

وصرح مدير تعليم المنطقة، فهد عقالا، في بيان، اليوم، بأن الإدارة أنهت جميع الاستعدادات بتكلفة تجاوزت 10 ملايين ريال، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز أكثر من 500 حافلة مدرسية لنقل نحو 40 ألف طالب وطالبة في جميع قطاعات التعليم بالمنطقة.

ترحيل مقررات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بنسبة 100%

وعلى صعيد المقررات التعليمية، أشار إلى أنه تم ترحيل مقررات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بنسبة بلغت 100 %، فيما تواصل الإدارة تنفيذ خطط التوزيع لمقررات المرحلة الثانوية، من خلال برنامج إلكتروني يُعنى بحوكمة وتنظيم أعمال الصرف.

تجهيز 148 مدرسة لرياض الأطفال

وأشار مدير تعليم المنطقة إلى تجهيز 148 مدرسة لرياض الأطفال، و22 مدرسة للتوسع في الطفولة المبكرة موزعة على مكاتب التعليم، كما تم طرح مشروعين لـ 30 ملعبًا رياضيًا، ومشروعين لـ 30 صالة رياضية، بالإضافة إلى استحداث 5 روضات ملحقة بمدارس الطفولة المبكر.

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