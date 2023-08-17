رسالة مفتي المملكة إلى الطلاب: حافظوا على أوقاتكم واستفيدوا من معلميكم

وجه مفتي المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، رسالتين إلى المعلمين والطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، المقرر الأحد المقبل.

مسؤولية كبيرة

وقال مفتي المملكة، إن المعلمين والمعلمات عليهم مسؤوليةً كبيرةً وأمانة عظيمةً في أعناقهم في بيان الحق وتعليم الأبناء والبنات ما ينفعهم ويرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، وعليهم بالإخلاص وبذل النصح وفتح الحوار مع الأبناء في المراحل التعليمية كافة والإصغاء للصغير قبل الكبير وتوجيههم لكل ما يفيدهم ويحصن عقيدتهم ليكونوا لبناتٍ صالحةً في مجتمعهم.

التحصيل العلمي سلاح الطلاب

وتابع: على الطلاب والطالبات ضرورة الحرص على الوقت واستثماره، أنتم على أعتاب عام دراسي جديد".

ودعا الطلاب إلى "المحافظة على أوقاتكم والجلوس إلى معلميكم والاستفادة منهم والحرص الكبير على التحصيل العلمي الذي هو سلاحكم في هذا الزمن الذي كثرت فيه الشواغل والملهيات".

وأوصى بالاستماع لتوجيهات الآباء والأمهات وولاة الأمر "في كل شؤون حياتكم لتكونوا سفراء خير لأسركم ووطنكم الذي يبذل لكم كل غالٍ ونفيسٍ لإسعادكم وتذليل الصعاب أمامكم"