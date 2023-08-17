تركيا تحذر روسيا بعد استهدافها سفينة شحن في البحر الأسود

أعلنت الرئاسة التركية، توجيهها تحذيرات إلى روسيا بعد استهدافها سفينة شحن في البحر الأسود.

وكشف مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده طلبت من روسيا تفادي المزيد من التصعيد، بعد إطلاق البحرية الروسية طلقات تحذيرية على سفينة شحن في البحر الأسود نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضحت الرئاسة التركية: "حذّرنا محاورينا في روسيا لتجنب مثل هذه الإجراءات التي قد تصعّد التوترات في البحر الأسود".

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وصعدت القوات الروسية على متن سفينة شحن تركية في البحر الأسود، وأمرت الطاقم بالجلوس على سطح السفينة بينما تفتشها القوات الروسية.

وقبل لحظات من ذلك، كانت هناك طلقات تحذيرية من سفينة الدورية البحرية الروسية "فاسيلي بيكوف"، مما أجبرت سفينة الشحن على التوقف.

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