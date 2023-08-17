التعادل يحسم مباراة ضمك والرياض في دوري روشن

تمكن فريق ضمك من خطف تعادل مثير من ضيفه الرياض بهدفين لكل فريق، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن لكرة القدم.

4 نقاط في صدارة ترتيب

وبهذا التعادل رفع الرياض رصيده إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المسابقة، فيما حصد ضمك أول نقاطه في الموسم ليحتل المركز 12، في انتظار نتائج باقي منافسات الجولة.

وتقدم الرياض عن طريق صالح العباس في الدقيقة 12، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 53 سجل عبد الله العمار الهدف الأول لضمك، ثم سجل اللاعب ذاته هدف التعادل في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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