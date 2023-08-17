منح وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة لـ100 متبرع بالأعضاء

وافق خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز على منح 100 متبرع ومتبرعة، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغيًّا.

جاء من بين المتبرعين، كل من: إبراهيم بن حسن المطيري ،أحمد بن علي العماري ،أحمد بن محمد السهيمي ، أحمد بن محمد طالبي ، أحمد بن يوسف حكمي ، أحمد بن حمدان السعدي ، أحمد بن يحي كعبي ، أيمن بن منصور البحراني ، بدر بن عقيل السبيعي ، بشرى بنت حمود العنزي ، بندر بن مناحي القحطاني ، تركي بن سعدون العتيبي ، تغريد بنت إبراهيم اليماني ، جمعان بن سعد الفزيع ، جهاد بن عبدالوهاب الرشيد ، حسن بن أحمد المكي، حنان بنت أحمد حمدي ، حور أيمن البحراني ، حوراء بنت علي الخباز ، خالد بن محمد الغامدي ، خالد بن ناصر القعيضب ، منصور بن حسن الزهراني.

وضمت القائمة أيضًا: خلف بن إبراهيم الدوسري ، خلف بن أحمد العنزي ، دارين بنت سعد الحاتم ، راكان بن فهد الشمري ، رهام بنت زايد الحربي ، ريان بن علي العتيبي ، ريم بنت خالد الشمراني، ريم بنت سعد الشهراني ، ريما بنت محمد آل سيف ، زياد بن سيف القحطاني ، زين محمد شمراني ، سارة ريس بن ريس ، ساعد بن سعيد الحارثي ، سالم بن علي آل زندان ، سعيدان بن جريد الحربي، سلطان بن بدر الحربي.

بالإضافة إلى: سلطان بن صويلح الحساني ، سند بن محمد العتيبي ، سيف بن محمد الغامدي ، سيف بن مشعل السبيلة ، شذى بنت محارب المحارب ، شروق بنت ناصر الدوسري ، صفر بن حسن عداوي ، عارف بن محمد الرويلي ، عالية بنت سليم الخالدي ، عبدالرحمن بن سالم البكر ، عبدالعزيز بن حسين الشواكر ، عبدالعزيز بن سليم الشراري ، عبدالله بن عايض الردادي، عبدالله بن محمد الظفيري، عبدالله بن محمد بن حسن، عبدالله بن منصور القثامي، عبدالمجيد بن جارالله الغضبان، عبدالمجيد بن دغيثر حكمي، عبده بن محمد مكين، عبيد بن عبدالرحمن العتيبي، عثمان بن عبدالرحمن العثمان، عفاف بن عبدالعزيز الحقيل، علي بن رزن المطيري، علي بن عوض آل شيبان، علي بن محمد الصيعري.

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