نجم تشيلسي لويس هال على أعتاب نيوكاسل

يعتزم فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ضم لويس هال نجم فريق تشيلسي، ليصبح رابع صفقة يبرمها الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا"، إن نيوكاسل دخل في مفاوضات متقدمة مع تشيلسي لضم المدافع البالغ من العمر 18 عاما.

30 مليون جنيه إسترليني

ودب خلاف بين الناديين بشأن الصفقة، التي قد تكلف نيوكاسل أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني.

وسجل هال ظهوره الأول مع الفريق الأول لتشيلسي وهو في سن السابعة عشرة خلال الفوز 5 /1 على شيسترفيلد في الدور الثالث لنسخة الموسم الماضي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

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