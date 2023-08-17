أندونوفسكي يرحل عن تدريب المنتخب الأمريكي بعد الخروج من مونديال السيدات

أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، الخميس، استقالة فلاتكو أندونوفسكي من منصب المدير الفني للمنتخب الأمريكي للسيدات، بعد أقل من أسبوعين من الخروج المفاجئ للفريق من دور الستة عشر للمونديال، في أسوأ مسيرة للفريق في البطولات الكبرى.

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وقال مات كروكر المدير الرياضي للمنتخب الأمريكي "نحن جميعا في المنتخب الأمريكي نشكر فلاتكو على إخلاصه للمنتخب الوطني للسيدات في أخر 4 أعوام".

وأضاف "فلاتكو عمل دون كلل من أجل هذا الفريق وكان قائدا قويا وإيجابيا لبرنامج الكرة النسائية الخاص بنا، نحن ممتنون لكل شيء ساهم به للكرة الأمريكية ، وندرك أن أمامه مستقبلا مشرقا في الرياضة".

وتوج أندونوفسكي بلقب الدوري الأمريكي للسيدات مع فريق كانساس سيتي في 2019 بعد أشهر من تتويج منتخب أمريكا بلقبه الثاني على التوالي في كأس العالم تحت قيادة جيل إيليس.