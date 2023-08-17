انطلاق منافسات بطولة المملكة للمبارزة بمشاركة 200 لاعب غدًا

بجوائز مالية تقدر بـ15 ألف دولار، وبمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من دول الخليج العربي، تنطلق غدًا تنطلق منافسات بطولة المملكة المفتوحة للمبارزة (فردي) للأسلحة الثلاث "الأبيه - السايبر - الفويل".

من جهته، أكد رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، أحقية الأندية المشاركة في البطولة بأربعة لاعبين لكل سلاح، مشيرًا إلى أن البطولة ستشهد تكريم أبطال الموسم الذين حققوا المراكز الثلاث الأولى في بطولة المملكة الماضية للجولات الماسية والذهبية والفضية، إضافة إلى تكريم اللجان العاملة وأفضل ثلاثة حكام في كل سلاح.

وتعد البطولة التي تقام في صالة مدينة الأمير سعود بن جلوي في الدمام، ختام الموسم الرياضي للمبارزة.

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