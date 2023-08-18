ضد الرائد.. موعد أول مباراة لنيمار مع الهلال

يترقب الجميع موعد الظهور الأول للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بقميص الهلال بعد الانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم نيمار /31 عاما/ إلى قائمة من النجوم البارزين الذي انتقلوا مؤخرا للعب في الدوري السعودي، حيث وقع عقدا مع الهلال لمدة عامين، وقد تردد أن سان جيرمان حصل على 90 مليون يورو نظير الاستغناء عن خدماته.

وبات نيمار خامس صفقات الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد مالكوم وروبن نيفيز وسيرجي سافيتش وكاليدو كوليبالي.

موعد أول مباراة لنيمار مع الهلال

ووفقا لصحيفة "الرياضية"، فإن أول مباراة لنيمار مع الهلال ستكون أمام الرائد في الجولة الثالثة من دوري روشن.

وسيلعب الهلال ضد الرائد، يوم الخميس المقبل الموافق 24 أغسطس/ آب الجاري، حيث يتوقع أن تكون هذه المباراة هي الأولى لنيمار بقميص "الزعيم".

وانضم نيمار إلى كوكبة من النجوم الذين التحقوا مؤخرا بالدوري السعودي وفي مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة والجزائري رياض محرز والبرتغالي روبن نيفيز والسنغالي ساديو ماني والفرنسي نجولو كانتي.

وكان نيمار انضم إلى باريس سان جيرمان في 2017 من برشلونة الإسباني في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

وشارك صاحب الـ31 عاما في 173 مباراة مع سان جيرمان منذ انضمامه للفريق وسجل 118 هدفا وصنع 77 تمريرة حاسمة.