والكوت يعلن اعتزال كرة القدم

أعلن الإنجليزي ثيو والكوت، نجم أرسنال السابق، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي صباح اليوم الجمعة.

ونشر ثيو والكوت فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر" استعرض خلاله رحلته مع كرة القدم، موجهًا الشكر لزملائه والمدربين الذين دربوه خلال مسيرته الكروية، حيث كتب "شكرا لكم".

وكان صاحب الـ34 عامًا غادر ساوثهامبتون بنهاية الموسم الماضي 2022-2023، وارتبط اسمه بالانقال لبعض الأندية الإنجليزية الأخرى في صفقة انتقال حر، لكنه قرر تعليق حذائه بعد مسيرة استمرت 18 عاما.

مسيرة ثيو والكوت

بدأ والكوت مسيرته مع الفرق السنية الصغرى لساوثهامبتون، قبل أن ينتقل إلى أرسنال في عام 2006، ثم تم تصعيده للفريق الأول في عامه السادس عشر، بقرار من أرسين فينجر، المدرب الأسطوري للجانرز.

وشارك والكوت في 397 مباراة مع أرسنال بمختلف المسابقات، مسجلًا 108 هدفًا.

وفاز والكوت مع أرسنال ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات وكأس الدرع الخيرية مرتين.

واستمر والكوت مع أرسنال حتى يناير من عام 2018، ثم انتقل إلى إيفرتون الذي قضى معه عامين، قبل أن ينتقل معارًا لساوثهامبتون، ثم أصبح لاعبا للفريق بشكل دائم.

وعلى الصعيد الدولي، شارك والكوت مع منتخب إنجلترا في 47 مباراة دولية وسجل 8 أهداف وصنع مثلهم، كما تم استدعائه في سن الـ17 عاما لقائمة كأس العالم 2006 بألمانيا، لكنه لم يشارك في أي مباراة.