كانت في رحلة ترفيهية.. طائرة ماليزية تسقط على طريق عام ومقتل ركابها

تحطمت طائرة ماليزية خاصة كانت تطير من جزيرة عطلات فاخرة وانفجرت على طريق ماليزي مزدحم أمس الخميس، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص بينهم ركاب الطائرة وسائق دراجة بخارية وسائق سيارة كانت على الطريق.

شقيقة أحد ضحايا الطائرة والذي يدعى، شهارول أمير عمر، 49 عامًا، تحدّثت لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قائلة إن، شقيقها كان مسافرًا في الطائرة إلى جانب جوهاري هارون، السياسي المسؤول عن الإسكان والبيئة في ولاية باهانغ الذي نظم الرحلة كمتعة لموظفيه.

تم الكشف عن أسماء الركاب الآخرين الذين لقوا حتفهم في الحادث وهم شهرول كمال روسلان وهيكل أراس عبد العظيم - الطياران - وخريل أزوان جمال الدين ومحمد نعيم فواز محمد معيدي ومحمد توفيق نجم آسيا وطالب زد، وفقا لـ"ديلي ميل".



تحطم الطائرة

وأظهر مقطع فيديو صادم لتحطم الطائرة أمس كيف اشتعلت النيران في الطائرة على الفور عندما اصطدمت بالخرسانة، بينما رأى مقطع من أعقاب الحادث الحطام يتصاعد من الدخان الأسود بعد أن انحرفت عن الطريق وعلى حافة العشب القريبة.

وأكد قائد شرطة منطقة شاه علم محمد إقبال إبراهيم مقتل جميع ركاب الطائرة، وكذلك زوج من سائقي السائقين الذين كانوا على الطريق، "في الوقت الحالي، أستطيع أن أقول إن 10 أشخاص على الأقل قتلوا في تحطم الطائرة. كما لقي سائقان عابران - أحدهما في سيارة والآخر على دراجة نارية - مصرعهما مع الثمانية على متن الطائرة".

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تحليل مسجل الصوت



بينما قال وزير النقل أنتوني لوك اليوم الجمعة وفقا لـ"ديلي ميل"، إنه يتم تحليل مسجل صوت قمرة القيادة (CVR)، الذي تم العثور عليه ليلة الخميس، وأنه سيتم التحقيق في الحادث.

ويسجل جهاز CVR ما يحدث في قمرة القيادة، بما في ذلك المحادثات النهائية لطاقم الطائرة والأصوات الأخرى.

وقال قائد الشرطة الماليزية رازار الدين حسين إن الطائرة، مثل بعض الطائرات الصغيرة الأخرى، كانت مزودة بمسجل CVR فقط، ولم يكن لديها مسجل بيانات طيران، مشيرًأ إلى أن عمليات البحث اكتملت بنسبة 95%، ومن المتوقع أن تنتهي في غضون يوم.

اصطدام بالطريق

وقال قائد شرطة المنطقة، إن الرحلة أقلعت حوالي الساعة 2:08 مساءً. من لانكاوي - 250 ميلاً إلى الشمال من الحادث - وكان من المقرر أن تهبط في مطار السلطان عبد العزيز شاه في سوبانغ الساعة 2:49 مساءً.

لكنها اصطدمت بالطريق قبل أن تصل إلى وجهتها، واصطدمت أيضًا براكب دراجة نارية، وسائق سيارة ما أسفر عن مقتلهم على الفور.

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مكالمة استغاثة



وقال رئيس هيئة الطيران المدني نورازمان محمود، أن المراقبة لم تتلقى أي مكالمة لاستغاثة من كانوا على متن الطائرة، والتي لم تقم بأي مكالمة استغاثة قبل الواقعة، حسبما نشرت ديلي ميل اليوم الجمعة.

ولقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم بعد تحطم طائرة مستأجرة على طريق سريع شمال كوالالمبور يوم الخميس.