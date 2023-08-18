رسميا.. تشيلسي يصفع ليفربول بضم روميو لافيا

أعلن تشيلسي الإنجليزي إتمام صفقة تعاقده رسميا مع روميو لافيا من صفوف ساوثهامبتون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

روميو لافيا كان قريبا من الانتقال لليفربول الذي قدم عروضاً متعددة للقديسين لضم صاحب الـ19 عاما، لكن تشيلسي دخل في الصفقة وتمكن من التوصل لاتفاق مع ساوثهامبتون على ضمه.

تفاصيل صفقة انتقال روميو لافيا إلى تشيلسي

ولم يكشف تشيلسي التفاصيل المالية للصفقة، لكن تقارير صحفية ذكرت أنها كلفت خزائن البلوز نحو 58 مليون جنيه إسترليني.

تتضمن الصفقة 5 ملايين جنيه إسترليني إضافية طبقا لأداء اللاعب مع الفريق، حسبما كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية.

وسيرتدي لافيا القميص رقم 45 مع تشيلسي.

وقال لافيا بعد انتقاله إلى تشيلسي: "ثلاثة عوامل حددت قراري، كان المشروع وطموحات النادي من العوامل الرئيسية في اختياري تشيلسي، ولكن أيضًا التاريخ وراء النادي".

وأضاف: "إنه لأمر مثير حقًا أن أكون جزءًا من تشيلسي ولكتابة بعض التاريخ، أنا سعيد وفخور حقًا. إنه لشرف كبير أن أكون قادرًا على ارتداء هذا القميص".

وعن المدرب ماوريسيو بوكيتينو، أوضح لافيا: "إنه مدرب رائع، كلنا نعرف ما فعله من قبل، عندما تحدثت إليه، كان واضحًا تمامًا فيما يريد، والاتجاه الذي يريد أن يسلكه الفريق، كنت سعيدًا حقًا".

من هو روميو لافيا؟

انضم الدولي البلجيكي لافيا إلى ساوثهامبتون الموسم الماضي من مانشستر سيتي بعد تألقه خلال سنوات تكوينه في الأكاديمية مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

رفض بيب جوارديولا خيار إعادة الشراء المدرج في عقده مع نادي الساحل الجنوبي، لكنه سيستعيد 20% من رسوم البيع من الصفقة مع تشيلسي.

يجب أن يبلغ متوسط المبلغ الذي يتلقاه سيتي حوالي 11.6 مليون جنيه إسترليني بمجرد توقيع لافيا على الخط المنقط ليصبح أحدث مجند في الصيف لتشيلسي.

يذكر أن لافيا تمتع بعام رائع في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، حيث شارك في 29 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه لم يتمكن من المساعدة في إبعاد القديسين عن منطقة الهبوط.