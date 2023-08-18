ميغان ماركل تضع شروطاً للطلاق من الأمير هاري

طالبت الممثلة الأمريكية ميغان ماركل، الأمير هاري، بتنفيذ 3 شروط للموافقة على الطلاق من زوجها الأمير هاري، وذلك بعد أنباء عن المصالحة بين هاري والملك تشارلز الثالث وشقيقه ولي العهد الأمير ويليام، وتسوية خلافاتهما واستعدادات الأول للعودة إلى الحياة الملكية.

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ووفقًا لتقارير صحافية، طالبت دوقة ساسكس ميغان ماركل، الأمير هاري، بالحصول على تعويض مالي يقدر بـ 80 مليون دولار، فضلاً عن الحضانة الحصرية لطفليهما، أرشي وليليبت، بالإضافة إلى احتفاظ ميغان بلقبها "دوقة ساسكس" من أجل الموافقة على طلب هاري للطلاق.

وأشارت مصادر إلى أن الملك تشارلز، لم يكن راضيًا عن الاتفاق المسبق بين هاري وميغان بشأن الحصول على تعويض مالي ضخم في حالة الطلاق، لكنه سيقدم المساعدة للأمير إذا تكلّف الأمر للحصول على الطلاق في أسرع وقت.

تخطط ميغان ماركل للمضي قدما في حياتها المهنية منفردة، عقب الانتكاسات التي واجهتها مشاريعها التجارية مع زوجها الأمير هاري، حيث تستعد لسلسلة من التعاقدات التجارية المربحة، التي ستشمل مجالات مختلفة، بينها الطعام والصحة والأزياء والعلاج.

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