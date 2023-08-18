الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات يبدأ زيارة إلى إثيوبيا

وصل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، الجمعة، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في زيارة رسمية.

ومن المرتقب عقد قمة إماراتية إثيوبية، الجمعة، تعد الثانية التي تجمع الشيخ محمد بن زايد وآبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا خلال 7 شهور.

تأتي زيارة محمد بن زايد بعد يومين من إعلان المبادرة الإنسانية "ما بعد 2020"، التي تقودها دولة الإمارات وأطلقتها جائزة زايد للاستدامة بالتعاون مع عدد من الشركاء، حول توفير مياه الشرب الآمنة لما يصل إلى 9000 من سكان قرى "واليسا" و"هولت" و"جاتو" في منطقة ديراشي الجنوبية في إثيوبيا.

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