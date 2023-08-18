ماركينيوس وفاران على رادار الاتحاد لتدعيم دفاعه

دخل كل من البرازيلي ماركينيوس، مدافع باريس سان جيرمان، والفرنسي رافائيل فاران، مدافع مانشستر يونايتد، على رادار الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي لتدعيم دفاعه في الموسم الحالي 2023-2024

وكشفت صحيفة "الرياضية" أن الاتحاد يضع ماركينيوس ضمن أولوياته في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت أن المدرب البرتغالي نونو سانتو اتفق على تدعيم الفريق في مركز قلب الدفاع، مع تحديد قائمة بدائل للتعاقد مع اثنين منهم، حال تعثر مفاوضات ماركينيوس.

ورغم رغبة الاتحاد في ضم قلب دفاع أجنبي، لكن الصحيفة أكدت أن أحمد حجازي مستمر مع الفريق، رغم إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

من جانبه، ذكر موقع "سبورتس زون" الفرنسي أن إدارة الاتحاد تواصلت مع ممثلين لرافائيل فاران، لاستطلاع رأيه بشأن إمكانية انتقاله إلى صفوف النمور.

وأضاف أن الاتحاد يعمل على إقناع رافائيل فاران بقبول الانتقال إلى صفوفه، من خلال الثنائي الفرنسي المتواجد لديه، كريم بنزيما ونغولو كانتي، المنضمان هذا الصيف للعميد.

ومع ذلك، يرفض فاران فكرة اللعب في الدوري السعودي حاليا، حيث يريد مواصلة اللعب في أوروبا لموسم آخر على الأقل، خاصةً أنه يرتبط بعقد مع مانشستر يونايتد حتى صيف عام 2025.

يذكر أن الاتحاد تعاقد حتى الآن مع كل من كريم بنزيما ونغولو كانتي وفابينيو وجواو فيليبي "جوتا"، بجانب صالح العمري وسلطان الفرحان.