الاتحاد الأوروبي يحذّر من “عواقب خطيرة” حال تدهور صحة رئيس النيجر

حذر الاتحاد الأوروبي، الجمعة، من "عواقب خطيرة" حال تدهور صحة رئيس النيجر محمد بازوم.

في السياق، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إنه لا يوجد أي أساس قانوني يمكن أن يستند إليه المجلس العسكري في النيجر لمحاكمة الرئيس المخلوع محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى.

وأضاف أن "مفهوم الحريات ذاته" في البلاد معرض للخطر.

محاكمة بازوم بتهمة الخيانة العظمى

وأعلن المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في انقلاب الشهر الماضي، أنه سيحاكم بازوم بتهمة الخيانة العظمى بسبب اتصالاته مع رؤساء دول أجنبية ومنظمات دولية مما دفع الولايات المتحدة وزعماء دول في غرب أفريقيا إلى التنديد بهذه الخطوة.

وأوضح تورك في بيان أن "هذا القرار ليس فقط بدوافع سياسية ضد رئيس منتخب ديمقراطيا بل أيضا ليس له أسس قانونية لأن الأداء الطبيعي للمؤسسات الديمقراطية أطيح به".

اقرأ أيضا:

ألمانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على قادة الانقلاب في النيجر