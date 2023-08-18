واشنطن: قلقون إزاء العلاقة الأمنية والتكنولوجيا المتبادلة بين كوريا الشمالية وروسيا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن القمة الثلاثية بين أمريكا واليابان وقادة كوريا الجنوبية تشير إلى حقبة جديدة من التعاون.

قمة ثلاثية بين أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية

وأضاف في تصريحات صحفية: "نعتزم الإعلان في القمة الثلاثية بين أمريكا واليابان وقادة كوريا الجنوبية عن خطوات مهمة لتعزيز التعاون الأمني في المنطقة".

وعبر عن قلقه إزاء العلاقة الأمنية والتكنولوجيا بين كوريا الشمالية وروسيا، موضحًا أن المخابرات الأمريكية تأخذ بعين الاعتبار التعاون الصاروخي بين كوريا الشمالية وروسيا.

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