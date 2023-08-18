تعاون سعودي – كازاخستاني في مجالات البيئة والمياه والأمن الغذائي

التقى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، قاسم جومارت توكاييف رئيس كازاخستان، ضمن زيارة الوزير على رأس وفد رفيع المستوى لمنظومة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز أطر التعاون المشترك، والاطلاع على أبرز وأهم الفرص المتاحة في مجالات البيئة والمياه والزراعة بين البلدين.

رئيس جمهورية كازاخستان يستقبل معالي الوزير بالعاصمة أستانا، خلال زيارة معاليه الرسمية لجمهورية كازاخستان، لتعزيز أطر التعاون المشترك في مجالات البيئة والمياه والزراعة. pic.twitter.com/zdLyHp2NbE — وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) August 18, 2023

وأكد رئيس كازاخستان على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة ببلده، لافتاً إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجالات البيئة والمياه والزراعة.

من جانيه، نقل الوزير الفضلي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما لرئيس وشعب كازاخستان بالمزيد من التقدم والازدهار.

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كما التقى الوزير الفضلي على هامش زيارته، نظراءه وزير الزراعة يربول كاراشوكييف ووزيرة البيئة والموارد الطبيعية زليفة سليمينوفا، ومدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي يرلان بيدوليت، وعدداً من الشركات المتخصصة في الأمن الغذائي، حيث تم خلال هذه اللقاءات بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات عمل قطاعات الوزارة وسبل تعزيزها، وفرص تعزيز التكامل والتبادل التجاري للمنتجات الزراعية، ومجالات البيئة والمياه والأمن الغذائي.