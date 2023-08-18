منابر الجمعة توحد خطبها للحث على العلم وفضله مع انطلاق العام الدراسي الجديد

توحّدت خطب الجمعة اليوم في جميع جوامع المملكة للحديث عن بيان فضل العلم، وأهمية استحضار النية الصالحة في تعلم العلوم الدينية والدنيوية، وحث الطلاب والطالبات على الانضباط والاجتهاد في تحصيل العلم.

المجتمع المتعلّم تفتح أمامه فرص العمل

وتناول الخطباء أهمية طلب العلم الذي يعود بالنفع والأثر الطيب على الطلاب وعلى المجتمع وبيان منزلته في الدين مستشهدين بالآيات والأحاديث النبوية.

وبين أنّ المجتمع المتعلّم تفتح أمامه فرص العمل والإنتاج ويعد عاملاً أساسياً في قوته وتماسكه وازدهاره.

كما أكدوا ضرورة استشعار الدور الذي يقع على عاتق الأسرة في نجاح العملية التعليمية، وذلك من خلال غرس قيم الجدية في نفوس أبنائها.

وذكر في الوقت نفسه بالمسؤولية العظيمة الشرعية والوطنية التي تقع على المعلمين والمعلمات تجاه أبنائهم الطلاب.

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